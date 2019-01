Glatteis führt zu mehreren Unfällen in der Lausitz

Wegen starkem Schneefall und überfrierender Nässe ist es in Südbrandenburg am Freitagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen.



In Cottbus und Umgebung sorgte überfrierender Nieselregen zum Teil für gefährliche Glätte auf den Straßen. Auf dem Nordring in der Nähe des Freizeitbades "Lagune" überschlug sich ein Auto. Wie die Polizei mitteilte, musste die 82-jährige Fahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Nähe von Lieskau bei Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) landete ein Auto im Straßengraben. Zuvor war das Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 21-jährige Fahrerin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass am Fahrzeug noch Sommerreifen montiert waren.