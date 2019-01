Ein Boot der Wasserschutzpolizei sei am Morgen auf den See gefahren, ein weiteres Spezialboot der LEAG Werksfeuerwehr folgte etwas später. Der Grund des Sees wurde dann mit einem Sonargerät rasterförmig abgesucht, wie es hieß. Gegen 15.30 Uhr konnte dann der Vermisste aus dem Wasser geborgen werden. Über die möglichen Hintergründe zum Tod des Fischers machten die Ermittler keine Angaben.

Bereits am Freitag war das Boot des Vermissten gefunden werden, mit dem dieser am Donnerstag zum Kontrollieren der Fischernetze auf den See herausgefahren war. Die Ehefrau des Fischers hatte am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt, weil der 51-Jährige nicht nach Hause gekommen war.

Um den Fischer zu suchen, war dann die Feuerwehr noch in der Nacht zum Freitag mit 22 Einsatzkräften ausgerückt. Die Johanniter Unfallhilfe setzte außerdem Drohnen mit Wärmebildkameras ein.