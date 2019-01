Die Granate wurde direkt auf dem Werksgelände gesprengt. Die Produktion in der Fabrik wurde für den Zeitraum der Evakuierung gestoppt. Auch ein Kieswerk und der Bus- und Bahnverkehr waren betroffen.

Der Granatenfund hatte für Aufsehen gesorgt, weil der Spengkörper offenbar bei der Zuckerrübenernte aufgenommen und in in die ortsansässige Zuckerfabrik gebracht wurde. Bei Wartungsarbeiten an einem Metalldetektor wurde die Granate in der letzten Woche entdeckt.