"Die Talsperre Spremberg hat ihren Wintereinstau mit 91,80 Meter bereits erreicht", so der für Wasser und Boden zuständige Abteilungsleiter. Das entspreche einer Wassermenge von gut 20 Millionen Kubikmeter. "Es gibt im Moment keinen Grund zur Sorge."

Nach der extremen Hitze 2018 ist die Talsperre Spremberg wieder fast bis zum Rand mit Wasser gefüllt. Das sagte Kurt Augustin vom brandenburgischen Umweltministerium am Dienstag rbb|24.

Auch die Flüsse führen nach der Rekordhitze im vergangenen Jahr laut Augustin wieder normale Wasserstände.

Weil es zusätzlich zur Hitze im Sommer und im Herbst auch kaum geregnet hatte, waren die Wasserstände in vielen Flüssen stark gesunken. Bei Senftenberg war die Schwarze Elster teilweise ausgetrocknet. Die Spree führte so wenig Wasser, dass sie in Berlin zeitweise sogar rückwärts geflossen war.