An einem Fußgängerüberweg in Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittwochvormittag ein Kind angefahren worden.



Wie die Polizei mitteilte, beachtete ein 83-jähriger Autofahrer das vierjährige Kind nicht, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Das verletzte Kind musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wegen altersbedingter gesundheitlicher Probleme wurde dem Rentner der Führerschein abgenommen.