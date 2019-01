Ein Minischwein, dass Ende November die Cottbuser Feuerwehr auf Trab gehalten hatte, hat neue Besitzer. Am Freitag wurde es aus dem Cottbuser Tierheim abgeholt.

Nach seinem nervenaufreibenden Einfangen war das Tier im Heim gut versorgt worden, gebettet auf Stroh und Sägespänen. So scheu wie es am Anfang war, zeigte sich das Tier in der letzten Zeit nicht mehr, erzählt Tierpflegerin Franziska Twartz. "Vorher war es total verschreckt, konnten wir gar nicht streicheln. Jetzt können wir es wenigstens streicheln und einen guten Hunger hat es", so Twartz.