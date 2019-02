Nach der Besetzung von Baggern in den Lausitzer Tagebauen Jänschwalde und Welzow durch das Bündnis "Ende Gelände" sind von 18 inhaftierten Kohlegegnern 13 wieder auf freiem Fuß. Nachdem im Laufe des Donnerstags bereits neun Aktivisten freigelassen wurden, konnten am Abend vier weitere die Untersuchungshaft verlassen.

Gegen insgesamt 23 Besetzer wurden am Montag Haftbefehle beantragt. Weil aber fünf von ihnen ihre Identität sofort offenlegten, kamen nur 18 Demonstranten in Untersuchungshaft. Nachdem nun 13 weitere Kohlegegner am Donnerstag ihre Identitäten preisgaben und diese positiv geprüft wurden, befinden sich mittlerweile noch fünf in Haft.