"Es ist ein Gerät, was aus technischer Sicht, aus städtebaulicher Sicht, aus sozialgeschichtlicher Sicht wichtig ist für die Lausitz", so Drachenberg. Gerade im Strukturwandel habe der Schaufelradbagger Bedeutung. "Es ist auch so, dass ein Umbau der Lausitz zu einem Hochtechnologiezentrum abseits der Braunkohle eigentlich nur so passieren kann, dass man die Relikte aus der Braunkohlezeit, die noch da sind, mit in die Zukunft nimmt."

Für die Gemeinden Senftenberg, Schipkau und Klettwitz ist der Bagger vor allem ein Sicherheitsrisiko. Er soll daher kontrolliert gesprengt und dann verschrottet werden.

Drachenberg drückte sein Verständnis für die umliegenden Gemeinden aus. Derzeit komme man relativ ungehindert an den Bagger, es gebe Metalldiebstahl. Eine Sicherung sei notwendig, für die aber auch die Kommunen aufkommen müssten.

Nun will Landeskonservator Drachenberg zusammen mit den Gemeinden eine Lösung finden um das "Blaue Wunder" zu erhalten.