Gedenkveranstaltung und Sternmarsch - Cottbus erinnert an Bombardierung vor 74 Jahren

15.02.19 | 19:49 Uhr

Der Freitag in Cottbus stand im Zeichen der Erinnerung an die Opfer des Bombardements vom 15. Februar 1945. Bei einer Gedenkveranstaltung am Bahnhof waren auch Zeitzeugen dabei. Ein Sternmarsch zur Stadthalle richtete sich gegen Fremdenfeindlichkeit.



Der Opfer des Bombenangriffs vom 15. Februar 1945 ist am Freitag in Cottbus gedacht worden. Den Auftakt bildete am Mittag eine Gedenkveranstaltung im Cottbuser Hauptbahnhof, der vor 74 Jahren von den Alliierten bombardiert wurde. Bei dem Angriff starben knapp 1.000 Menschen, 13.000 wurden obdachlos.



Gedenkveranstaltung im Cottbuser Hauptbahnhof

Das Gedenken begann am Freitag um 11.45 Uhr. Zu dieser Zeit hatten die alliierten Bomber Cottbus erreicht. Veranstalter war die Gemeinde der Cottbuser Lutherkirche, die bei dem Angriff ebenfalls stark beschädigt wurde. Bei der Veranstaltung waren auch Zeitzeugen anwesend. "So wie heute, wunderschöner Sonnenschein - Fliegeralarm, wir saßen im Keller und dann wurde es dunkel. Wir wussten nicht, ob wir aus dieser Dunkelheit noch einmal herauskommen", sagte eine Besucherin. "Da werden Kindheitserinnerungen wach", erzählte ein anderer. "Es sind nicht die schönsten, wenn ich meine Schwester und andere noch weinen höre. Wir waren auch verschüttet und mussten warten, bis wir wieder befreit wurden." Ungefähr 100 Menschen beteiligten sich an der Gedenkveranstaltung.

Sternmarsch am Nachmittag

Am Nachmittag fand zusätzlich ein Sternmarsch zur Cottbuser Stadthalle statt. Der Marsch wurde vom Bündnis "Cottbuser Aufbruch" veranstaltet und richtete sich gegen Fremdenfeindlichkeit und für Weltoffenheit. Ulrike Menzel, Superintendentin des Kirchenkreises Cottbus warb im Rahmen der Gedenkveranstaltung am Vormittag für den Marsch. "Wir müssen zeigen, wem diese Stadt gehört und dass diese Stadt weltoffen ist und dass wir für eine bunte Stadt Cottbus stehen, in der Menschen aus allen Ländern der Welt sich willkommen fühlen dürfen", so Menzel.

OB Kelch: "Extremismus rechtzeitig stoppen"

Auch der Cottbuser Oberbürgermeister (OB) Holger Kelch nahm an der Kundgebung teil. Er forderte die Cottbuserinnen und Cottbuser auf, sich weiter für eine friedvolle und offene Stadt einzusetzen. "Dieser Tag ist ein Tag der Stille im Gedenken an die Opfer und Verletzten, ein Tag der Erinnerung und der Mahnung", sagte Kelch. Der 15. Februar sei auch ein Tag der Ermutigung, die aus den Gräueln des Krieges erwachsene Verantwortung wahrzunehmen und die Erinnerung weiterzutragen. Schon vor dem Sternmarsch hatte er gesagt, es gehe darum, "nicht zuzulassen, dass es einmal wieder einen Krieg gibt, aber auch sorgsam Obacht zu geben, welche Menschen hier zukünftig das Wort führen". Und weiter: "Alles was in Richtung Extremismus, was auf Rassenhass ausgerichtet ist, müssen wir rechtzeitig stoppen." An der Abschlusskundgebung an der Cottbuser Stadthalle nahmen mehrere hundert Menschen teil. Sternmarsch und Kundgebung verliefen laut Polizei "störungsfrei".