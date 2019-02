Als junge Frau will Heidrun Breuer die DDR verlassen. Stattdessen kommt sie in das Frauengefängnis Hoheneck. Lange verdrängte sie ihre Haftzeit, doch dann begann sie ihre Geschichte in Schulen zu erzählen. Von Iris Wussmann

Das Leben von Heidrun Breuer verlief wie viele andere in der DDR. In Döbern ging sie zur Schule, danach machte sie eine Ausbildung zur Friseurin. Mit 18 Jahren heiratete sie, zog nach Guben und bekam mit 20 ihre Tochter.



Ihre Unzufriedenheit mit dem Staat und dem System, in dem sie lebte, begann mit einem Urlaub in Bulgarien. Während den Westdeutschen der rote Teppich ausgerollt worden sei, fühlten sie und ihre Familie sich wie Menschen zweiter Klasse. "Da ging die Unzufriedenheit los, da hat man vieles hinterfragt, was man vorher nicht so gemacht hat", erzählt sie.

Sie habe ein besseres Leben für ihre Tochter gewollt, wollte über ihr Leben frei entscheiden. Immer wieder stellte sie Ausreiseanträge, 17 Mal wurden diese abgelehnt. Heidrun Breuer mobilisierte Verwandte in Westdeutschland und ging zur ständigen Vertretung der BRD in Ostberlin. Damit war sie ihren Job im Chemiefaserwerk in Guben los.