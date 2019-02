Brandenburgs Seen und Flüsse haben neue Bewohner: In Spremberg haben Angler am Donnerstag an der Talsperre mehr als eine halbe Million Glasaale ausgesetzt. "Das ist jedes Jahr immer eine Menge Arbeit, denn die Fische werden von Booten aus verteilt", sagte Marcel Weichenhan vom Landesanglerverband Brandenburg. Er half mit, die Fische ins Wasser zu lassen.

Die kleinen durchsichtigen Aale sind nach Angaben des Verbandes cirka sieben Zentimeter groß und wiegen 0,3 Gramm.