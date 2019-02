In der Cottbuser Albert-Förster Straße im Stadtteil Sandow hat es am Mittwochmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Bei einem Brand in einem achtgeschossigen Wohnblock gab es vier Verletzte durch Rauchgas, darunter auch ein Kind. Sie wurden in das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum gebracht.