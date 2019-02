MLUL Audio: Antenne Brandenburg | 13.02.19 | Iris Wussmann | Bild: MLUL

Sogenannte Saufänge - Brandenburg setzt gegen Wildschweine DDR-Jagdmethode ein

13.02.19 | 14:26 Uhr

Die Wildschweinpopulation in Brandenburg wächst. Die Tiere verursachen Schäden, zudem droht ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Jetzt greift das Agrarministerium auf eine alte, umstrittene Methode aus DDR-Zeiten zurück: die Saufänge. Von Iris Wussmann



Um die Wildschweinbestände in Brandenburg zu reduzieren, setzt das Agrarministerium jetzt auf eine Jagdmethode aus DDR-Zeiten: die sogenannten Saufänge. Das sind Metall-Käfige, die mit mit Kameras ausgestattet sind.

Moderner Saufang | Bild: MLUL

Mit Mais oder Weizen werden vor allem Frischlinge in die Käfige hineingelockt. Der Jäger sitzt in Sichtweite, um sofort das Tor zum Käfig per Reißleine schließen zu können. Innerhalb weniger Minuten werden dann die Tiere im Käfig mit einem Kleinkalibergewehr erschossen. Normalerweise ist diese Methode - wie generell das Jagen mit Fallen - verboten. Die Situation mit den Wildschweinen ist aber eine besondere: Die Population in Brandenburg wächst immer weiter, die Schäden nehmen zu - zudem droht die Gefahr der Afrikanischen Schweinepest.

Saufänge in Brandenburg

Saufänge in Südbrandenburg | Bild: MLUL

"Schäden in Milliardenhöhe"

"Es ist natürlich ein ungeheurer Druck da, etwas zu tun, damit die Schweinepest hier nicht zum Tragen kommen kann", so Claus Seliger von der Landeswaldoberförsterei in Peitz (Spree-Neiße). "Das hätte Schäden in Milliardenhöhe im Bereich der Landwirtschaft zur Folge." Wenn die Pest ausbreche, gebe es einen Ausnahmezustand, so wie derzeit in Belgien. Das wolle man verhindern. In ganz Brandenburg hat der Landesforst 13 Saufänge, doch nicht alle werden genutzt. Im Spree-Neiße-Kreis gibt es einen. Aber auch private Jäger können Saufänge beantragen. 37 von 41 Anträgen wurden bisher bewilligt.

Üben für den Ernstfall

Die Jagd mit dem Saufang ist auch unter Jägern umstritten, sagt Seliger. "Zum einen, weil manche Jäger immer noch nicht die Notwendigkeit sehen. Die sagen: 'Wir haben die Schweinepest doch noch gar nicht'. Andere Jäger lehnen es ab, weil es in ihren Augen so ein bisschen hinterhältig ist, mit so einer Falle zu jagen." Die hohen Bestände seien aber eine Tatsache, an der keiner vorbeikomme. Schuld seien vor allem die zahlreichen Maisfelder, so Seliger. Diese böten ein üppiges Nahrungsangebot und erzeugen damit eine verlängerte Paarungszeit bei den Wildschweinen. Auch dagegen soll mit Saufängen vorgegangen werden. Man könne die Bache gleich erlegen, oder die Bache mit einem männlichen Frischling freilassen: Auch die Aufzucht des Jungen verhindert die Paarungszeit, erklärt Seliger. Bisher wurden aber weder Bachen noch Frischlinge in dem Saufang erlegt. Für Claus Seliger ist der Käfig ohnehin nur eine Ergänzung zur Drückjagd. Nötig werden die Saufänge vor allem, wenn die Afrikanische Schweinepest auch in Deutschland angekommen ist.



