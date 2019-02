CD Berlin Dienstag, 12.02.2019 | 17:46 Uhr

Wie kann man nur so unmenschlich sein... auch wenn es sicher nicht schon ist, ein todkrankes Tier zu haben, so lässt man es doch gerade in den letzten Tagen/Stunden nicht allein. Es hat "seinen" Menschen lange begleitet und ihm Vertrauen geschenkt. Da muss ein Abschied in Liebe und Würde möglich sein - und vor allem in vertrauter Umgebung. Ich bin sehr traurig.