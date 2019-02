Nach Bagger-Besetzung in der Lausitz

Nach Protestaktionen in den Tagebauen Jänschwalde und Welzow Süd sind neun von 18 Kohlekraftgegnern aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die drei Männer und sechs Frauen haben Angaben zu ihrer Identität gemacht, wie das Amtsgericht Cottbus am Donnerstag mitteilte.

Anti-Kohle-Aktivisten besetzen Bagger in der Lausitz

Die Kohlekraftgegner waren am Montag im Rahmen der Protestaktion von der Polizei festgenommen worden. Sie hatten Bagger besetzt. Die Umweltschützer protestierten nach eigenen Angaben gegen den Abschlussbericht der Kohlekommission . Die Polizei ermittelt gegen die Umweltschützer wegen Hausfriedensbruchs.

Möglicherweise sollten am Donnerstag sowie am Freitag noch weitere Aktivisten auf freien Fuß kommen. Derzeit werden Angaben eines weiteren Mannes überprüft, wie das Gericht am Abend mitteilte. Auch vier weitere Umweltschützer wollten Angaben machen, hieß es weiter.