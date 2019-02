In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) wird seit Mitte Februar systematisch nach alter Munition gesucht - auf einer etwa 30 Meter breiten Schneise. Sie soll in Zukunft einen Schutzstreifen bei Bränden bilden und der Feuerwehr das Löschen erleichtern.

Die Schneise soll der Feuerwehr das Löschen von Bränden in der Lieberoser Heide künftig leichter machen. Wegen der hohen Explosionsgefahr mussten bei den Bränden im vergangenen Jahr auch immer Löschhubschrauber hinzugezogen werden . Zudem soll der beräumte 30 Meter Streifen einen Schutzriegel bilden, der verhindern soll, dass sich Feuer in der Lieberoser Heide ungehindert ausbreiten können.

Das Jahr 2018 werden die Feuerwehrleute im Landkreis Dahme-Spreewald noch lange in Erinnerung behalten. Noch nie hatte es in der Lieberoser Heide so oft kurz nacheinander gebrannt. Zu insgesamt 18 Großbränden und mehreren kleinen Feuern mussten die Feuerwehrleute ausrücken: immer unter Einsatz ihres Lebens, denn Gefahr lauert in der Lieberoser Heide auch in der Erde.

Der ehemalige Truppenübungsplatz ist munitionsverseucht. Bei jedem Feuer besteht die Gefahr, dass Munition im Boden explodiert.