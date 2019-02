Am Dienstagnachmittag fiel in Lübben ein Mann auf, der im Stadtzentrum randaliert hatte. Wie die Polizei mitteilte, war 27-Jährige Passanten an mehreren Stellen in der Stadt aufgefallen, vor einer Bäckerei soll er eine Frau sexuell belästigt haben.

Der hinreichend polizeibekannte Mann wurde schließlich vor einem Drogeriemarkt gestellt. Laut Polizeiangaben befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation und war mit 3,45 Promille erheblich alkoholisiert.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und sexuelle Belästigung.