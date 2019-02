In Cottbus hat am Freitag ein Prozess wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Cottbus begonnen.



Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich zwischen 2007 und 2009 insgesamt sechs mal an seiner damals sechsjährigen Nichte vergangen zu haben, mit der er damals gemeinsam in einem Haus in Elsterwerda (Elbe-Elster)lebte.

Der Angeklagte erklärte durch seinen Verteidiger, sich an die Taten nicht zu erinnern. Er könne sie aber auch nicht ausschließen, da er zu dem Zeitpunkt ein bis zwei Kisten Bier pro Abend getrunken habe.

Die Schuldfähigkeit soll nun durch einen medizinischen Sachverständigen überprüft werden. Der Prozess wird am 1. März fortgesetzt.