Großräschen plant seine Zukunft bereits mit See: Die Stadtverordneten haben bereits für den Bau einer neuen Hafenstadt gestimmt, Mitte Mai sollte der See mit einem großen Fest offiziell eingeweiht werden. Doch auf die Schiffbarkeit des Sees müssen die Großräschener ein weiteres Jahr warten. Schuld daran sei der Dürre-Sommer 2018, heißt es.

Der Bergbausanierer LMBV habe die Untiefenbeseitigung unterbrechen müssen, so Bürgermeister Thomas Zenker. Nur Schiffe mit Sondergenehmigung dürfen laut Zenker in diesem Jahr auf dem See fahren. Das Ziel ein eigenes Fahrgastschiff noch in diesem Jahr auf dem See fahren zu lassen bestehe aber weiter. "Das wäre für die Gäste von Großräschen und auch die Einheimischen doch schon wieder ein Gewinn", so Zenker.

Eine neue Hafensiedlung kann wiederum jetzt gebaut werden. Nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung wird am Seeufer eine Siedlung mit weißen, zweigeschossigen Häusern im Bauhaus-Stil entstehen. In fünf Jahren soll die sogenannte "Weiße Stadt" fertig sein.