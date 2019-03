Es ist der traurige Höhepunkt des ständig wachsenden Vandalismus in der Pücklerschen Gartenanlage in Cottbus-Branitz: Vor genau einem Jahr setzen Unbekannte die Seepyramide in Brand , die Feuerwehr kann nur mit Mühe die Flammen löschen.

Die Streife ist mit Dienstfahrrädern ausgestattet: So soll sie schnell bei Verstößen reagieren können in der weitläufigen Anlage. In der ist Fahrradfahren streng verboten - wie so einiges anderes: Blumen pflücken, Ski fahren, rodeln, Feuer machen, zelten.

Doch diese Verbote scheinen einige kaum zu interessieren. In den letzten Jahren hat der Vandalismus dramatisch zugenommen, so der Cottbuser Ordnungsdezernent Thomas Bergner.

Ganze Scharen von Cross-Fahrradfahrern würden in den Park einfallen und die Pyramiden hinunterfahren, es werde gegrillt und gecampt. Sogar die Fische im Teich seien nicht sicher vor Räubern, Geocacher würden auf der Suche nach einem Schatz hemmungslos frisch bepflanzte Beete durchwühlen.