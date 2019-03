Nach dem Angriff mit einer Stichwaffe in der Cottbuser Innenstadt zum Jahreswechsel geht die Polizei nun mit Fotos einer Überwachungskamera in die Öffentlichkeit. Sie sind am Dienstag veröffentlicht worden und zeigen mehrere Personen am Stadtbrunnen. Die Polizei hofft, dass sich weitere Zeugen melden, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.