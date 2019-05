Im Labor ist die Kraft der Mikroalge Spirulina noch nicht zu erkennen. In den verschiedenen Gefäßen sieht man lediglich eine grüne Substanz umherwabern, die an herkömmliche Algen aus einem Teich erinnert. Gar nicht so falsch, sagt Professor Jan-Heiner Küpper von der BTU. "Die Spirulina gehört zu den Blaualgen, das sind eigentlich Bakterien", so der Forscher. "Das ist eine Lösung, die grün aussieht und aus winzig kleinen Organismen besteht", fährt er fort.

Diese Bakterien lieben Kohlenstoffdioxid geradezu, sie brauchen das Gas um sich zu vermehren. In diesem Umwandlungsprozess seien die Mikroalgen 100 Mal stärker als Landpflanzen - und damit am besten geeignet das CO2 zu binden.