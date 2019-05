Bei der Flucht vor der Polizei hat sich am Dienstag ein 25-Jähriger in Göritz (Oberspreewald-Lausitz) mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hätten Beamte am Dienstagmittag versucht den Pkw zur Durchführung einer Verkehrskontrolle zu stoppen. Der Fahrer sei allerdings geflüchtet.

Wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit sei er in Göritz von der Fahrbahn ab- und anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Der 25-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden.

Den Grund für die Flucht des Mannes lieferte laut Polizei eine Datenabfrage: Das Fahrzeug war in Dresden zur Fahndung ausgeschrieben. Darüberhinaus sei der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen, hieß es. Das Fahrzeug sei mit einem wirtschaftlichen Totalschaden sichergestellt worden. Gegen den Fahrer laufen Ermittlungen unter anderem wegen Hehlerei.