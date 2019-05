In Cottbus ist ein jugendlicher Fußgänger von einem Autofahrer krankenhausreif geschlagen worden, weil er die Ampel bei Rot überquerte. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, konnte sie den Täter kurze Zeit später stellen.

Der 14-Jährige hatte am Montag die Straße bei roter Ampel überquert, als plötzlich der 24-jährige Autofahrer stoppte, ausstieg und den Jugendlichen mehrfach schlug. Er musste zur Behandlung in das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gebracht werden.

Als die Polizei den Autofahrer wenig später kontrollierte, zeigte er sich "äußerst unkooperativ", heißt es am Dienstag von einem Sprecher. Der Mann wurde in die Inspektion mitgenommen, leistete aber Widerstand, so dass er fixiert werden musste.

Im Fahrzeuginnern fanden die Beamten zudem einen Baseballschläger. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Körperverletzung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.