Die Waldbrände, die 2018 in der Lausitz wüteten, sind auch mit Helikoptern von Bundespolizei und Bundeswehr gelöscht worden. Den Vorschlag, auf dem Flugplatz Welzow eine Löschstaffel anzusiedeln, lehnt das Land ab. Doch die EU möchte eine Staffel in Nordeuropa. Von Anja Kabisch



So hat sich die Europäische Union dazu bekannt, eine Löschflugzeugstaffel nördlich der Alpen anzusiedeln, die auch Skandinavien schnell anfliegen kann. Und der Flugplatz Welzow mit dem nahegelegen Sedlitzer See scheine eine gute Adresse zu sein, sagte der EU-Parlamentarier Christian Ehler (CDU), der sich am Freitag das Projekt vor Ort erklären ließ.

Weil Deutschland auf Grund seiner geographischen Lage den nördlichen Teil der Alpen abdecken könne, "schaut die Kommission ganz ersthaft hierher", so Ehler bei seiner Stippvisite. In Deutschland biete sich dieser Standort an: Die planungsrechtlichen Voraussetzungen seien schon da, es gebe große Akzeptanz und Kommunen würden den Plan unterstützen - all das spreche für eine Ansiedlung. Ehlert sprach von "guten Chancen".