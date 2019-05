In der Nacht zum 1. Mai haben Unbekannte im Spreewalddorf Raddusch den Maibaum abgesägt. Nach alter Tradition darf im Dorf jetzt sieben Jahre lang kein Maibaum aufgestellt werden. Auch der traditionelle Tanz in den Mai fällt sieben Jahre lang ins Wasser.

"Heute haben wir erfahren, dass wir zum Verdächtigenkreis der Radduscher Maibaumfäller gehören", schreibt Chris Mielchen aus Stradow in einer E-Mail an rbb|24. Er würde seine Hand ins Radduscher Hexenfeuer legen, dass die Stradower ihre Säge nicht im Spiel hatten, versichert der ehemalige "Chef der Dorfjugend".



Zugleich verweist er auf ähnliche Aktionen, die es auch in Stradow schon gegeben habe. "In Stradow kann es schon passieren, dass man Ostersonntag ohne Hoftor aufwacht und dieses auch schon mal mehrere Wochen verschwunden ist. Von dieser Tradition ist schon fast jeder heimgesucht worden. Beim Zampern [sorbischer Fastnachtsbrauch, Anm.d.Red.] werden auch mal männliche und weibliche Haustiere zusammengesperrt. Wenn der Bauer dies am Abend bemerkt ist der Zug eventuell schon abgefahren und man(n) kann sich auf Nachwuchs vorbereiten", heißt es in der Mail.

Unklar bleibt damit, wer den Maibaum in Raddusch letztendlich auf dem Gewissen hat. Die Suche nach den Tätern geht weiter.