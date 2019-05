Die Identität der beiden durch Schüsse getöteten Männer in Forst steht fest. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Cottbus am Montag und geht damit erstmals in diesem Fall an die Öffentlichkeit.

Allerdings wird aus ermittlungstaktischen Gründen nichts über die Herkunft der Männer und deren Alter mitgeteilt, so die Behörde. Wie es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft heißt, wurden zudem in einiger Entfernung vom Tatort Schusswaffen gefunden. Sie wurden nach einem Feuer in einem Waldstück entdeckt.