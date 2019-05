Nach dem mutmaßlichen Doppelmord in Forst (Spree-Neiße) am Montag bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Unterstützung. Zeugen, die am Montag zwischen 3:00 und 6:00 Uhr einen mit mehreren Personen besetzten, hellen Pkw neueren Typs im Stadtgebiet von Forst, auf der Landstraße 49 in Fahrtrichtung Cottbus oder auf der Autobahn 15 in Richtung Berlin gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zum Fahrzeugtyp machte die Polizei keine Angaben.

Hinweise können unter 0355 789 2777 an die Kriminalpolizei in der Polizeidirektion Süd, in jeder Polizeidienststelle und im Internet gegeben werden.