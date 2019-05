Gegen einen 30-Jährigen, der am 1. Mai in Guben einen Rettungswagen mit dem Moped geschnitten und ausgebremst haben soll, ermittelt jetzt die Brandenburger Polizeidirektion Süd. Am Freitag veröffentlichte die Behörde einen Aufruf an Zeugen, sich zu melden.



Demnach hatte der Mann den Rettungswagen am 1. Mai behindert, als dieser gegen 18 Uhr auf der Straße von Sembten nach Guben einen Patienten ins Krankenhaus bringen wollte. In Höhe der Karl-Marx-Straße habe der Mopedfahrer den Rettungswagen "in aggressivem Fahrstil" ausgebremst.



Die Polizei konnten den Mopedfahrer wenig später stellen. Da der 30-Jährige die Beamten angriff, mußte er laut Polizei gefesselt werden. Gegen den bereits polizeibekannten Mann werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, hieß es. Sein Moped wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie der Mopedfahrer den Rettungswagen ausbremste. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Cottbus oder Guben in Verbindung zu setzen.