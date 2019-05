Mehrere Rechtsextremisten in Bagenz festgenommen

Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sind am Donnerstag mehrere Männer in Bagenz (Landkreis Spree-Neiße) festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen die Beamten am frühen Nachmittag gerufen, weil eine Gruppe aus 22 Personen gemeinsam rechtsextremistische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt hätten.

Als die Beamten eintrafen seien die Personen teils gewalttätig gegen die Polizisten vorgegangen. Durch den Einsatz von Reizgas und "einfacher körperlicher Gewalt" seien die Angriffe unterbunden worden. Als drei Männer dem anschließend ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollten, seien diese in Gewahrsam genommen worden. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.