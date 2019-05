Für die Flutungsverantwortlichen kam es nicht überraschend, dass der Wasserhahn wieder geschlossen ist - das Wasser wird an anderen Stellen dringender gebraucht. "Der Sommer ist nicht die Jahreszeit zum Fluten", erklärte am Mittwoch die Leiterin der Flutungszentrale, Doris Mischke.

Von der Flutungszentrale Lausitz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) aus werden die entstehenden Lausitzer Bergbauseen mit überschüssigem Wasser aus Neiße, Spree und Schwarzen Elster versorgt. Doch geflutet werde zur Zeit nicht viel, sagte Mischke. Im Sommer werde eher Wasser aus den Speichern an die Flüsse abgegeben, damit die Flüsse in Bewegung bleiben - und so zum Beispiel der Spreewald und Berlin mit Wasser versorgt werden. "Wir sind dazu da, dass die Nutzer wie Kraftwerke oder Binnenfischer ihre Mindestwasseranforderungen bekommen", erklärt Mischke.