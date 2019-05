Ein Reh ist in einen Schacht gestürzt, ein Pferd ausgebüxt, ein Eichhörnchen in misslicher Lage: Cottbuser Feuerwehrleute rücken fast täglich aus, um Tieren zu helfen. Nun lernen sie, wie sie mit scharfen Klauen und spitzen Schnäbeln umgehen müssen. Von Sebastian Schiller

Katze im Baum, Bienen nah am Kindergarten: Regelmäßig werden die Feuerwehrleute auf dem "Gerätewagen Tier" zu solchen Einsätzen gerufen. Es ist die Tiernotrettung der Cottbuser Berufsfeuerwehr. Im Cottbuser Tierpark lernen die Kameraden in diesen Tagen, wie sie mit größeren und gefährlicheren Tieren umgehen müssen.

Dabow demonstriert den anwesenden Feuerwehrmännern, wie das Geflügel am einfachsten zu fangen - und zu beruhigen ist. Er hält das Huhn dicht an seinen Körper, deckt die Augen zu. "Man merkt, wenn das Auge zu ist, ist es auch relativ schnell ruhig."

Was bei dem erfahrenen Mitarbeiter so einfach aussieht, kann in der Praxis richtig gefährlich werden. Natürlich geht es dabei weniger um Hühner, sondern eher um Störche oder Graureiher, meint Tierpark-Direktor Jens Kämmerling. "Dann kann so ein Vogel hacken." Wenn er dann Richtung Gesicht hackt, könne das "im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen."