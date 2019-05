Unbekannte beschmieren Gedenkstätten in Spremberg

In Spremberg sind die zentrale Gedenkstätte auf dem Georgenberg und der sowjetische Ehrenfriedhof beschädigt worden - kurz nach dem Ende der Veranstaltungen zum Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Der Staatsschutz ermittelt.

In Spremberg (Spree-Neiße) ist in der Nacht zu Donnerstag die zentrale Gedenkstätte auf dem Georgenberg und der sowjetische Ehrenfriedhof beschädigt worden. Unbekannte malten laut Polizei auf die Anlagen vier bis zu 1,50 Meter große Hakenkreuze, meterlange Schriftzüge und einen Davidsstern. Außerdem übersprühten sie bei 57 Grabsteinen sowjetischer Soldaten die Namen mit Signalfarbe.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassunsgwidriger Organisationen und bittet Zeugen, sich zu melden. Sie können sich an jede Polizeiwache wenden.

Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier verurteilte die Taten. Sie seien "verletztend für alle Opfer und Hinterbliebenen der Schreckensherrschaft des Zweiten Weltkrieges", heißt es in einer ersten Reaktion am Donnerstagmittag. Sie und Vertreter der Fraktionen kamen am Donnerstagnachmittag zum Tatort und legten ein weiteres Mal Kränze nieder.

Der entstandene Sachschaden beträgt der Stadt zufolge mehrere tausend Euro. Die Beseitigung der Schäden sei eingeleitet. Sie werde wegen des Umfangs einige Zeit in Anspruch nehmen.