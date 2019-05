Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Forst (Spree-Neiße) fast ein dutzend Autos mit Farbe besprüht. Mittlerweile haben sich elf PKW-Besitzer bei der Polizei gemeldet, teilte die Pressestelle der Direktion Süd rbb|24 mit.



Die Autos waren in der Robert-Koch- und in der Heinrich-Werner-Strasse abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die dort in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt oder gesehen haben. Hinweise nimmt jede Wache entgegen.