Weil er mit einem Kleinbus ins Haus seiner ehemaligen Freundin gerast sein soll, steht ein aus Cottbus stammender Mann in München vor Gericht. Der 33-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Freitagnachmittag soll in dem Fall das Urteil gesprochen werden.

Zuvor wird noch die Beweisaufnahme fortgesetzt. Dazu werden auch Sachverständige gehört.