Mann in Cottbus zu über fünf Jahren Haft verurteilt

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung ist am Dienstag in Cottbus ein 54-jähriger Mann zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte im Oktober 2018 mehrfach mit einer leeren Glasflasche auf seine in Forst (Spree-Neiße) lebende Frau eingeschlagen und auch, als sie am Boden lag, nicht von ihr abgelassen. Die Frau hatte bei dem Angriff eine Gehirnerschütterung, Schnittverletzungen und Prellungen erlitten.