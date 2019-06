Im Kampf gegen Drängler auf der Autobahn setzt die Polizei Brandenburg jetzt auf Drohnentechnik. Am Montag wurde ein Unfallschwerpunkt auf der Autobahn 13 aus der Luft kontrolliert. Auf dem Abschnitt zwischen Spreewalddreieck und Schönefelder Kreuz hatte es allein im vergangenen Jahr 158 Unfälle mit über 80 Verletzten gegeben. Am Montag standen vor allem Lkw-Fahrer unter Beobachtung. 50 Meter Abstand zum Vordermann sind vorgeschrieben, bei der Kontrolle wurden Abstände von gerade einmal zehn Metern gemessen.

Das Verfahren mit der Drohne sei Beweissicher, so Polizeisprecherin Ines Filohn. "Die Drohne fliegt zirka drei Kilometer vor der Kontrollstelle, begleitet den LKW, damit es keine Verwechslungen gibt", so Filohn. Im Anschluss könne sich auch der jeweilige Kraftfahrer die Bilder ansehen.

Die Kontrolle per Drohne befindet sich derzeit noch in der Probephase. Die Maßnahme dient vor allem der Abschreckung, so Filohn: "Man muss sich vorstellen, so ein LKW wiegt mindestens 40 Tonnen und wenn die in einem Abstand von zehn Metern fahren, das geht gar nicht."

Für die Polizei ist diese Art der Kontrolle sinnvoll, auch, wenn sich die Fahrer im Laufe des Tages untereinander warnen. Die Drohne sei wesentlich günstiger als ein Hubschraubereinsatz. "ich denke, wir gehen da mit der Zeit", so Michael Werner von der Polizeidirektion Süd.

Innerhalb von drei Stunden seien am Montag 16 Verstöße festgestellt worden.