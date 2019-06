dpa/Patrick Pleul Video: Brandenburg aktuell | 25.06.2019 | Sperfeld, Reinke, Herkner, Gäsche | Bild: dpa/Patrick Pleul

180 Feuerwehrleute im Einsatz - In der Lieberoser Heide wird weiter gegen das Feuer gekämpft

26.06.19 | 19:05 Uhr

Trotz des Einsatzes von zwei Löschhubschraubern ist beim Waldbrand in der Lieberoser Heide noch kein Ende in Sicht. Auch am Mittwoch brannte es auf einer Fläche von knapp 100 Hektar. Rund 180 Feuerwehrleute sind im Einsatz gegen die Flammen.

In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) kämpft die Feuerwehr auf einer Fläche von knapp 100 Hektar Fläche weiter gegen den seit Montagmorgen lodernden Waldbrand. "Man muss das Feuer permanent beobachten, weil es sich dynamisch entwickelt", sagte Wehrführer Michael Mummert von der Feuerwehr in Bagenz (Spree-Neiße). Der 45-Jährige fuhr eines der Tanklöschfahrzeuge. "Den ganzen Tag in der Gluthitze - wir waren alle sehr erschöpft", sagte der Feuerwehrmann nach seinem Einsatz.



Insgesamt waren etwa 180 Einsatzkräfte mit 45 Fahrzeugen vor Ort. Hilfe kam am Mittwoch von den Feuerwehren aus den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Potsdam Mittelmark. Zudem unterstützen das Deutsche Rote Kreuz, der Katastrophenschutz und der Kampfmittel-Beseitigungsdienst des Landes Brandenburg die Löscharbeiten.



Zwischenzeitlich hatte der Brand etwas eingedämmt werden können. So war es am Dienstagabend gelungen, dass sich die Brandfläche nicht weiter vergrößerte, wie Kreisbrandmeister Christian Liebe erklärte. In der Nacht sei der Einsatz aller Kräfte noch einmal verstärkt worden. Seit dem Vormittag unterstützen Feuerwehrleute aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz bei der Brandbekämpfung. Auch die beiden Löschhubschrauber der Bundespolizei kommen am Mittwoch wieder zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber sollte die Lage im Waldbrandgebiet aus der Luft beobachten. Die Ergebnisse sollten am Mittag bei einer Lagebesprechung ausgewertet werden.

Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben

Wegen des Feuers kommt es nach Angaben der Regionalleitstelle Lausitz bei Butzen-Byhlen im Umkreis von etwa zehn Kilometern zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Es wurde eine Amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben.

Zudem bittet die Feuerwehr alle Bewohner in der Region, weiter Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandgeruch zieht auch in Richtung Nordwesten. Von Geruchsbelästigung betroffen sind laut Regionalleitstelle Nordwest auch Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark. Eine aktuelle Gefährdung liege aber nicht vor.

Grund für die starke Rauchentwicklung sei, dass richtiger Waldbestand brenne, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb sagte. Nach derzeitigen Angaben handelt es sich um Kiefern und Mischwald. Bei einem großen Brand im Juli 2018 Jahr hatte überwiegend Vegetation am Boden gebrannt.



Löscharbeiten könnten Tage dauern

Ausgebrochen war das Feuer am Montagmorgen. Nach Angaben des Landkreises brennt es seitdem in einem dicht bewachsenen Areal nördlich des Teerofensees zwischen den Ortschaften Byhlen und Klein Liebitz. Nach Aussagen von Einsatzleiter Christian Liebe können sich die Löscharbeiten noch einige Tage hinziehen. Das Brandenburger Innenministerium hat daher das neu eingerichtete Koordinationszentrum Krisenmanagement aktiviert. "Wir richten uns darauf ein, dass der Einsatz in der Lieberoser Heide mindestens noch mehrere Tage, wenn nicht länger als eine Woche andauern wird", sagte Innenstaatssekretärin Katrin Lange. "Sobald zusätzliche Fahrzeuge benötigt werden, werden wir das in Potsdam koordinieren." Einsatzkräfte auch aus anderen Landkreisen seien bis zum kommenden Mittwoch durchgeplant.

Kritik an verzögerten Brunnenbohrungen

Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), kritisierte im rbb, dass die Landesregierung nach den Bränden des vergangenen Jahres noch keine Brunnen für Löscharbeiten gebohrt habe. Außerdem seien die sandigen Waldwege ein großes Problem für die Löschfahrzeuge. Lange betonte, das Land sei deutlich besser aufgestellt als im vergangenen Jahr. Im Ministerium gebe es ein Krisenzentrum, das die Einsatzkräfte unterstütze. Außerdem seien Förderrichtlinien umgestellt und neue Technik angeschafft worden, sagte Lange dem rbb. Das Land stelle zudem Gelder zur Verfügung, um Brunnen zu bohren, dafür müssten von den Eigentümern aber Anträge gestelt werden. Die Naturschutzstiftung habe inzwischen zwei Anträge gestellt, nun müssten die Brunnen noch gebohrt werden.

