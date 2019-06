imago images / photothek Audio: Antenne Brandenburg | 12.06.2019 | Jasmin Schomber | Bild: imago images / photothek

Interview | Bevölkerungsrückgang in Ostdeutschland - "Der Osten ist in Teilen regelrecht ausgeblutet"

12.06.19 | 17:00 Uhr

Die Einwohnerzahl in Ostdeutschland ist laut einer Studie auf den Stand von 1905 zurückgefallen. Gleichzeitig leben im Westen so viele wie nie zuvor. Das Auseinanderdriften hat auch Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen, sagt Studienleiter Felix Rösel.



rbb: Herr Rösel, in Ostdeutschland leben laut ihrer Studie so wenige Menschen wie seit 1905 nicht mehr, nämlich 13,6 Millionen. Auf westdeutschem Gebiet leben dagegen mehr als 68 Millionen Menschen - Anfang des 20. Jahrhunderts waren es 32,6 Millionen. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Felix Rösel: Ein Hintergrund ist die deutsche Teilung. Das ist der Kern des Auseinanderdriftens zwischen Ost und West. Bis 1945 hat sich der Osten eigentlich genauso entwickelt wie der Westen. Danach gab es zwei große Ereignisse, die das Land förmlich auseinander katapultiert haben. Das ist einmal die Massenabwanderung nach der deutschen Teilung bis zum Mauerbau. Und das Gleiche passierte nochmal nach 1990, nach der Wiedervereinigung.

Es gibt aber zum Beispiel in Cottbus das Phänomen, dass sich die Einwohnerzahl auf dem Level von etwa 100.000 etabliert hat - anders, als vor einigen Jahren prognostiziert. Woran liegt das? Das muss man erstens in einer ganz langen Frist sehen. Da hat Cottbus natürlich genauso Einwohner verloren, wie viele andere ostdeutsche Großstädte auch - oder ist einfach nicht so stark gewachsen, wie vergleichbare westdeutsche Großstädte. Zum Zweiten profitieren Cottbus oder auch andere mittelgroße Städte davon, dass wir momentan eine starke Bewegung vom Land in die Stadt sehen. Die Leute verlassen die Dörfer, verlassen vor allem die Kleinstädte. Cottbus profitiert ein wenig vom Umland. Das kaschiert die Gesamtentwicklung. Aber für Brandenburg insgesamt bedeutet das keine Verbesserung.

Glauben Sie, dass sich der in der Studie beschriebene Trend fortsetzt, also auch die Bewegung von Ost nach West weitergeht?

Die Abwanderung ist eigentlich gar nicht mehr so das Problem. Der Trend wird sich fortsetzen - aber aus anderen Gründen als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten wir eher mit Abwanderung zu tun. Inzwischen ist es das riesige Geburtendefizit im Osten. Wir haben deutlich mehr Sterbefälle als Neugeborene. Und wenn das auf Dauer so ist, sinkt die Einwohnerzahl weiter. Abgewandert sind eben vor allem die jungen Leute, die, die Nachwuchs haben. Dieser Nachwuchs ist genau der Nachwuchs, der jetzt im Westen da ist und im Osten fehlt. Ähnliches wird irgendwann auch in Westdeutschland passieren. Aber nicht in absehbarer Zeit.

Sie sagen in ihrer Studie auch, dass diese anhaltende Wucht der deutschen Teilung bis heute in der Öffentlichkeit völlig unterschätzt wird. Wie haben Sie das festgestellt?

Ich glaube meistens wird diskutiert, dass wir in der Wirtschaftskraft noch nicht ganz den Westen erreicht haben. Aber die Botschaft ist immer: Wir nähern uns weiter an, das klappt schon irgendwann. Was wir dabei aber übersehen ist, dass wir im Osten viel weniger Einwohner haben. Dieses Auseinanderdriften wird dadurch sichtbar, dass die Städte zwar schön saniert sind, Geld ist da, aber es wohnen immer weniger Einwohner in den Dörfern. Das heißt: Wenn jedes zweite Haus leer steht, irgendwann die Schule geschlossen werden muss, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche vor Ort. Und natürlich hat das sicherlich auch einen Einfluss auf das Wahlverhalten. Wenn gleichzeitig immer erzählt wird, dass es allen besser geht, wir den Aufschwung haben und der Osten vielleicht irgendwann den Westen erreichen wird, dann passt die Wahrnehmung vor Ort nicht zu den Botschaften, die wir in der Politik hören. Und ich glaube dieser Unterschied wird bisher noch nicht genügend gewürdigt.

Was vermissen Sie in der politischen Wahrnehmung bei dem von Ihnen beschriebenen Szenario? Ich glaube das große Opfer, das Ost-Deutschland mit dieser doppelten Massenauswanderung gebracht hat, spielt in der Diskussion noch eine viel zu geringe Rolle. Der Osten ist in Teilen regelrecht ausgeblutet. Der Westen hat profitiert und das zweimal - einmal direkt nach dem Krieg, einmal nach der Wiedervereinigung. Ich glaube, die zwei völlig unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Ost und West werden heute noch gar nicht so verstanden. Es ist überhaupt nicht im Bewusstsein der meisten Leute, wie deutlich dieses Auseinanderdriften ist.

Was müsste ihrer Ansicht nach passieren, um dem Trend entgegenwirken? Es gibt Ideen und Vorstellungen, die Förderung des ländlichen Raums im Osten einzustellen. Das halte ich für hochgefährlich. Ländlicher Raum in Ostdeutschland sollte uns genauso viel wert sein, wie auch der städtische Raum in Ostdeutschland gefördert werden muss. Ein zweites Mittel ist, die Leute vor Ort mehr selber entscheiden zu lassen. Wenn ich so dramatische Entwicklung in vielen Dörfern und Kleinstädten habe, brauchen die Leute Möglichkeiten, vor Ort Einfluss darauf zu nehmen und selber diese Änderungen gestalten zu können. Und sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass ihnen alles aus Potsdam oder Berlin vorgegeben wird.

Ragt in Brandenburg eine Gegend oder ein Landkreis hervor, wo die Abwanderung besonders deutlich spürbar ist? Ich war leider nicht in der Lage, es auf einzelne Regionen herunterzubrechen. Das ist schade, weil natürlich die regionale Dynamik nochmal sehr unterschiedlich ist. Was ich aber sagen kann ist, dass Brandenburg insgesamt gar nicht so schlecht dasteht, wie zum Beispiel Sachsen. Sachsen hatte damals einen Aufnahmestopp für Vertriebene aus den Ostgebieten, den gab es in Brandenburg nicht. Dieser Unterschied ist heute noch sichtbar. Sachsen hat zum Beispiel seit 1945 durchweg Einwohner verloren. Das ist etwas, das wir in Brandenburg nicht sehen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Thomas Krüger, Antenne Brandenburg, Studio Cottbus. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version.