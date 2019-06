rbb Audio: Antenne Brandenburg | 26.06.19 | Anke Blumenthal | Bild: rbb

Brief an den Innenminister - Gaglow sendet neuen Hilferuf im Grundstücksstreit

26.06.19 | 15:02 Uhr

Der Ortsbeirat von Groß Gaglow um Ortsvorsteher Dieter Schulz hat sich mit einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt. Darin geht es erneut um die Rückübertragung mehrerer Grundstücke an die Jewish Claims Conference (JCC). Schulz kritisiert in seinem Schreiben die Untätigkeit der Regierung sowie das Beharren auf Gesetzen, ohne "Berücksichtigung und Abwägung der historischen Umstände" und ohne Beachtung der "persönlichen Situation der Betroffenen".

Psychische Belastung für Betroffene

Im Jahr 2018 habe man mit Entsetzen und Unverständnis die Entscheidung des Bundesamtes für offene Vermögensfragen zur Rückübertragung der Häuser von vier Familien im Ort an die JCC zur Kenntnis genommen. Die Betroffenen seien zum großen Teil bereits über 80 Jahre alt und auf den von ihren Eltern rechtmäßig erworbenen Grundstücken geboren und aufgewachsen, heißt es in dem Schreiben. Mittlerweile seien die Betroffenen auf Grund der Belastung stark angegriffen, so Schulz. "Sollte damals gegen die jüdischen Eigentümer Unrecht geschehen sein, dann muss aus unserer Sicht die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger dafür aufkommen und nicht die heutigen Eigentümer. Wenn das Bundesvermögensgesetz dem nicht entspricht, dann muss es vom Gesetzgeber entsprächend geändert werden", heißt es nun in dem Brief. So dürfe auf keinen Fall aus altem Unrecht neues Unrecht folgen, meint Dieter Schulz. Auch der Vorschlag, die eigenen Grundstücke von der JCC zurückzukaufen, sei "ein Schlag ins Herz der Betroffenen".



Protestaktionen geplant