Im Streit um eine mögliche Rückübertragung von Grundstücken im Cottbuser Stadtteil Groß Gaglow an die Jewish Claims Conference (JCC) kann nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei die Schlichtung beginnen. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Die Voraussetzungen für den Beginn des Verfahrens seien nunmehr geschaffen. Die Beteiligten hätten unterdessen Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Mitteilung. "Es hilft in der Sache nicht weiter, wenn durch wen auch immer Emotionen geschürt werden", so der Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt am Freitag.

Das Verfahren werde in zwei Phasen ablaufen, heißt es aus der Staatskanzlei. Die erste diene dazu, klärungsbedürftige Fragen miteinander zu erörtern. Mit einem Vorschlag des Schlichters soll diese abgeschlossen sein. In der zweiten Phase sollen schließlich konkrete Vereinbarungen getroffen werden.