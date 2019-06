Nachdem ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Calau mehrfache Brandstiftung gestanden hatte , stehen die Kameraden im Ort vor einem massiven Imageschaden. Der Calauer Stadtwehrführer André Dreßler wolle nun offensiv mit dem Vorfall in den eigenen Reihen umgehen, sagte er am Montag im rbb.

Zeugen hatten den 18-Jährigen in der vergangenen Woche in der Nähe eines Brandes bemerkt und die Polizei verständigt. Bei seiner Vernehmung habe er gestanden in den letzten Wochen insgesamt fünf Feuer gelegt zu haben.

In ganz Brandenburg hat es in diesem Jahr nach Angaben des Waldschutzbeauftragten Raimund Engel bereits mehr als 200 Mal in Wäldern gebrannt. Die Feuer hätten in diesem Jahr bereits eine Fläche von insgesamt rund 882 Hektar erfasst, sagte Engel. Dabei seien praktisch alle Landkreise betroffen.

Der größte Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg loderte vor kurzem auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Dort hatten Feuerwehrleute eine Woche lang gegen die Flammen auf einer Fläche von 774 Hektar gekämpft.