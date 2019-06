53-Jähriger im Senftenberger See ertrunken

Im Senftenberger See ist am Dienstag ein Mann ertrunken. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte seien gegen 13 Uhr Rettungskräfte nach Großkoschen (Oberspreewald-Lausitz) gerufen worden. Sie hätten aber nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen können. Nach Polizeiangaben habe ein Bekannter noch versucht dem Mann zu helfen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, es gebe derzeit aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Man gehe von einem tragischen Badeunglück, möglicherweise aufgrund der Hitze aus.