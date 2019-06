Die Stadtverwaltung Cottbus hat die Tat bereits am Freitagnachmittag in einer Mitteilung scharf kritisiert. Bürgermeisterin Marietta Tzschoppe gab an, dass die Zuwendung der Stadt in erster Linie den beiden Geschädigten gelte. Man wünsche den Opfern baldige und vollständige Genesung. "Es wird alles getan, um die Geschädigten zu betreuen und auch den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters beizustehen", so Tzschoppe.

Tzschoppe habe gemeinsam mit dem Beigeordneten Dr. Markus Niggemann die Geschädigten im Krankenhaus besucht. Noch sei nicht absehbar, welche Konsequenzen dieser Angriff für die Sicherheitsvorkehrungen in den Verwaltungsgebäuden der Stadt oder in der Agentur für Arbeit haben wird.