In Cottbus ist am Donnerstag ein gemeinsames Sicherheitszentrum der Stadt und der Polizei eröffnet worden. Es befindet sich in der Berliner Straße unweit der Stadthalle. Jeweils ein Polizist und ein Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes werden hier werktags zwischen 10 und 20 Uhr sitzen. Das Sicherheitszentrum wurde als Konsequenz auf wiederholte, teils gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Cottbusern und Flüchtlingen im Jahr 2018 eingerichtet.