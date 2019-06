Menschliche Knochen in Lausitzer Waldstück gefunden

In einem Waldstück bei Hohenleipisch (Elbe-Elster) hat die Polizei Überreste eines menschlichen Skeletts gefunden. Sie wurden bei der Suche nach einer seit Anfang April vermissten Frau entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Wie alt die Knochen sind und ob sie möglicherweise von der Vermissten stammen, soll jetzt eine DNA-Analyse klären.



Bei der Suche nach der 32-Jährigen war eine Einsatzhunderschaft der Polizei mit Suchhhunden im Einsatz. Weil sich in dem Waldstück auch alte Bunkeranlagen befinden und Munition im Boden liegt, wurde auch der Kampfmittelbergungsdienst hinzugezogen.