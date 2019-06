Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Calau hat gestanden, mehrere Waldbrände in der Gegend gelegt zu haben. Das berichtet die "Lausitzer Rundschau".

Zeugen hätten den 18-Jährigen in der Nähe eines Brandes gesehen und die Polizei alarmiert. In einer ersten Vernehmung habe er gestanden, für weitere Brände rund um Calau in diesem Jahr verantwortlich zu sein, schreibt das Blatt.

In ganz Brandenburg hat es in diesem Jahr nach Angaben des Waldschutzbeauftragten Raimund Engel vom Mittwoch bereits mehr als 200 Mal in Wäldern gebrannt. Die Feuer hätten in diesem Jahr bereits eine Fläche von insgesamt rund 882 Hektar erfasst, sagte Engel. Dabei seien praktisch alle Landkreise betroffen. Der größte Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg loderte vor kurzem auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog. Dort hatten Feuerwehrleute eine Woche lang gegen die Flammen auf einer Fläche von 774 Hektar gekämpft.