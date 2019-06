rbb/Brandenburg aktuell Video: rbb24 | 24.06.19 | M. Feuser, L. Smolka | Bild: rbb/Brandenburg aktuell

Lange Löscharbeiten erwartet - Feuer in der Lieberoser Heide auf fast 100 Hektar ausgedehnt

25.06.19 | 06:51 Uhr

Der Waldbrand auf dem früheren Truppenübungsplatz Lieberoser Heide hat sich in der Nacht zu Dienstag weiter ausgeweitet - mittlerweile stehen rund 100 Hektar in Flammen. Die Löscharbeiten könnten noch Tage dauern - ein zweiter Hubschrauber soll helfen.



Das Feuer in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) hat sich bis zum frühen Dienstagmorgen auf fast 100 Hektar ausgeweitet. Bis der Waldbrand dort gelöscht ist, könne es noch einige Tage dauern, berichtete ein Polizeisprecher. Feuerwehren und Polizei waren den ganzen Montag im Einsatz.



Der Kampf gegen die Flammen auf dem früheren Truppenübungsplatz gestaltet sich sehr schwierig. Da das Feuer in der munitionsverseuchten "roten Zone" ausgebrochen ist, darf nur aus der Luft gelöscht werden. Die Rettungskräfte können den Boden nicht betreten. Deshalb wird am Vormittag ein zweiter Löschhubschrauber von der Bundespolizei erwartet.



Weitere Schritte und Maßnahmen sollen am Dienstagmorgen bei einer Lagebesprechung erörtert werden. Sicher ist aber schon, dass die Einsatzkräfte am Vormittag ausgetauscht werden. Feuerwehrleute aus den angrenzenden Landkreisen sollen dann bei der Brandbekämpfung helfen.



Der Brand war am Montagmorgen um kurz vor 9 Uhr gemeldet worden. Am Nachmittag standen zunächst etwa 15 Hektar in Flammen. Der Amtsdirektor von Lieberose-Oberspreewald, Bernd Boschan, sagte dem rbb zu diesem Zeitpunkt aber schon, die Tendenz sei "leider steigend". Seit Montagnachmittag ist ein Transporthubschrauber der Bundespolizei im Einsatz: Der Helikopter vom Typ "Super Puma" könne rund 2.000 Liter Wasser transportieren, hieß es von der Bundespolizei. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren tagsüber vor Ort.

Auch Bäume brennen

Boschan zufolge handelt es sich - anders als bei einem großen Brand im vergangenen Jahr - auch nicht nur um einen Bodenbrand. Auch ganze Bäume stünden in Flammen. Demnach brennen Kiefernbestände sowie Mischwald. Wie Boschan sagte, geht zudem Totholz, das nach den Stürmen vom vergangenen Herbst auf dem Boden liegt, jetzt in Flammen auf.



Weil es durch das Feuer zu starker Rauchentwicklung kommt, wurde am Montag eine amtliche Gefahrenmeldung herausgegeben. Die Behörden bitten die Anwohner im Umkreis von rund 20 Kilometern um den Ort Butzen-Byhlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hohe oder höchste Waldbrandgefahrenstufe

Wegen der großen Trockenheit in der Region ist die Waldbrandgefahr in Südbrandenburg wieder angestiegen. In elf von 14 Waldbrandbereichen galt am Montag eine hohe oder die höchste Waldbrandwarnstufe [Waldbrandgefahrenstufen, mlul.brandenburg.de]. Für Dienstag werde erwartet, dass in weiteren Landkreisen die höchste Stufe gilt.



Seit Jahresanfang wurden den Angaben zufolge bereits 220 Waldbrände im Land

registriert. 885 Hektar waren betroffen. Allein 744 Hektar wurden Anfang Juni bei dem bislang größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Mitleidenschaft gezogen.



Auch in der Lieberoser Heide hat es in diesem Jahr schon gebrannt. Im Juli 2018 gab es dort ein Feuer auf einer Fläche von 400 Hektar. Das Problem dort ist, dass Brände fast nur aus der Luft bekämpft werden können, weil sich im Boden des ehemaligen Truppenübungsplatzes noch Munition befinden könnte.

Lage der Ortschaft Byhlen: