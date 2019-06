In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) ist wieder ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle Lausitz stehen aktuell knapp 15 Hektar des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Flammen. Die Löscharbeiten laufen, rund 120 Einsatzkräfte sind vor Ort.



Der Amtsdirektor von Lieberose-Oberspreewald, Bernd Boschan, sagte dem rbb am Nachmittag zum Ausbreitungsgebiet: "Tendenz leider steigend". Ein böiger, wechselnder Wind fache das Feuer an verschiedenen Orten an - und das auf einem ohnehin schon schwer zugänglichen Gebiet.

Bei der Brandfläche besteht nach Angaben der Behörden der Verdacht auf Munitionsbelastung. Die Rettungskräfte können den Boden daher nicht betreten. Seit Montagnachmittag ist daher auch ein Transporthubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Der Helikopter vom Typ "Super Puma" könne rund 2.000 Liter Wasser transportieren, hieß es.