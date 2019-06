Die Wassersituation in der Lausitz ist kritisch. Das teilte Kurt Augustin vom Landesamt für Umwelt dem rbb am Donnerstag auf Nachfrage mit. So hätten sich die Wasserspeicher nach dem Rekordsommer 2018 nicht erholen können. Die Situation sei derzeit angespannter als im vergangenen Jahr.

Für die nächsten zwei Monate würden die Reserven reichen, so Augustin. Wird aber der Ablauf aus den Talsperren reduziert könnte die Situation für Gewässer wie den Senftenberger See kritisch werden. Dieser benötige eine gewisse Füllmenge. Wegen Niedrigwasser war erst im letzten Jahr ein Teil einer Insel im See abgerutscht.

Auch für den privaten Verbrauch könnte die Situation Folgen haben. In der nächsten Woche würden Schreiben an die Unteren Wasserbehörden in den Gemeinden verschickt, mit der Bitte zu prüfen, ob der private Gebrauch von Wasser in Teilen verboten werden könne. Aber auch die wasserrechtlichen Erlaubnisse müssten geprüft werden, das gelte beispielsweise für die Landwirtschaft.